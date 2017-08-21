"BİZİM EN GÜÇLÜ YANIMIZ, OYUN SİSTEMİMİZ"

TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu maçta belki 2 puan kaybettik gibi görünüyor ama mücadele, öz güven, pozisyon üretkenliği, savunma anlayışı anlamında iyi işler yaptık." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftanın moraliyle bu haftaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Gün geçtikçe ligdeki takımların daha güçlendiğini söyleyen Eroğlu, ilk yarıda oyunun hakimi olduklarını, öne de geçtiklerini ancak attıkları golden sonra konsantrasyon eksikliği nedeniyle bir gol yediklerini kaydetti.

Eroğlu, geçen hafta kazandıkları maçta da takımındaki hataları gördüğünü vurgulayarak, "Bu maçta belki 2 puan kaybettik gibi görünüyor ama mücadele, öz güven, pozisyon üretkenliği, savunma anlayışı anlamında iyi işler yaptık. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Beraberlik üzücü ama lig öyle zor ki herkes herkesi yenebiliyor. Bizim en güçlü yanımız, oyun sistemimiz." ifadelerini kullandı.

Maçta Altınordu'nun altyapı ve futbol okulundaki çocukların da tribünde yerini aldığının hatırlatılması üzerine Eroğlu, "Hem bizi hem de Ankaragücü'nü desteklediler. Saha içinde nasıl futbol konuşuluyorsa saha dışındaki güzellikler de konuşulmalı." diye konuştu.

Eroğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından hakemlerle ne konuştuğunun sorulması üzerine de şunları ifade etti:

"Futbolcularıma güçlü olmalarını, kendilerini atmamalarını söylüyorum. Rakipten birkaç futbolcu, kendini attığı için faul kazandı. Hakemler hata yapabilir ama bizim de onları kandırmamamız gerekiyor."

- MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin en genç, en iyi pas yapan, altyapıdan beri birbirleriyle oynayan takımına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Yeni bir kadro oluşturduklarına dikkati çeken ve ilk kez birlikte sahaya çıkan oyuncularının bulunduğunu dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Zaman içinde daha iyi olacağız. İlk devre güzel, tempolu bir maç oldu. İkinci yarı, taktiksel hamle ile oyun felsefemizi değiştirdik. Net gol pozisyonlarımız, direkten dönen topumuz var. Centilmence bir mücadele oldu. İki takımı da tebrik diyorum."