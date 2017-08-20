GAZİANTEP BŞB 0 - GAZİANTEPSPOR 1

Gaziantep BŞB 0 - Gaziantepspor 1
TFF 1.Lig 2. haftasında Gaziantep BŞB ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 1-0 kazandı.
Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Muhammet Reis (58' Muhammet Ertürk), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Adama Ba (21' Nathan Kabasele), Samican Keskin (46' Okan Derici), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, , Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Müslüm Talşik (90' Gökhan Çamur), Serhan Yılmaz, Oktay Aydın (90' İbrahim Halil Keser), Mehmet Sait Üzümcü (68' Harun Enes Nural)
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ali Karatutlu
Gol: DK 47: Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: DK 8: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB), DK 41: Nathan Kabasele (Gaziantep BŞB), DK 45: İlker Günaslan (Gaziantepspor), DK 50: Hüseyin Polat (Gaziantepspor), DK 61: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 73: (Gaziantepspor), DK 85: Oktay Aydın (Gaziantepspor), DK 90: Şenol Can (Gaziantepspor), DK 90: Sinan Osmanoğlu (Gaziantep BŞB)