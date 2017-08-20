Gaziantep BŞB 0 - Gaziantepspor 1
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GAZİANTEP BŞB 0 - GAZİANTEPSPOR 1

Gaziantep BŞB 0 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 2. haftasında Gaziantep BŞB ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gaziantepspor 1-0 kazandı.

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Gaziantep BŞB 0 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 2. haftasında Gaziantep BŞB ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 1-0 kazandı.

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Muhammet Reis (58' Muhammet Ertürk), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Adama Ba (21' Nathan Kabasele), Samican Keskin (46' Okan Derici), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, , Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Müslüm Talşik (90' Gökhan Çamur), Serhan Yılmaz, Oktay Aydın (90' İbrahim Halil Keser), Mehmet Sait Üzümcü (68' Harun Enes Nural)

Teknik Direktör: Bünyamin Süral

Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel, Ali Karatutlu

Gol: DK 47: Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB), DK 41: Nathan Kabasele (Gaziantep BŞB), DK 45: İlker Günaslan (Gaziantepspor), DK 50: Hüseyin Polat (Gaziantepspor), DK 61: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 73: (Gaziantepspor), DK 85: Oktay Aydın (Gaziantepspor), DK 90: Şenol Can (Gaziantepspor), DK 90: Sinan Osmanoğlu (Gaziantep BŞB)

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