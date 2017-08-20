3 bin metrede Farah güldü
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3 BİN METREDE FARAH GÜLDÜ

3 bin metrede Farah güldü

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 3 bin metrede birinci oldu.

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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 3 bin metrede birinci oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada Farah, 3 bin metre yarışında 7.38.64'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Yarışı İspanyol Adel Mechaal 7.40.34'lük süresiyle ikinci, Kenyalı Davis Kiplangat ise 7.40.63 ile üçüncü tamamladı.

Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın, 5 bin metrede ise gümüş madalya elde etmişti.

Farah, gelecek sezon pist yarışlarını bırakıp, maraton ve kros müsabakalarında mücadele edecek.

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