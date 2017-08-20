Antalyaspor 2 - Akhisar Bel. 2
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ANTALYASPOR 2 - AKHİSAR BEL. 2

Antalyaspor 2 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 2 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Antalyaspor ile Akhisar Bel. Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir (62' Emre Güral), Charles Fernando (46' Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım (74' Chico), Samuel Eto'o, Maicon Marques, Aydın Karabulut

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko (85' Muğdat Çelik), Serginho Mineiro (78' Eray Ataseven), Helder Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu (81' Ioan Hora), Paulo Henrique

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Onur Karabaş

Goller: DK 5: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 18: Aydın Karabulut (Antalyaspor), DK 77: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 85: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 45: Zeki Yıldırım (Antalyaspor), DK 57: Salih Dursun (Antalyaspor), DK 58: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 64: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 76: Maicon Marques (Antalyaspor)

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