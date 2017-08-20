Fenerbahçe 2 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter (62' Roberto Soldado), İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabil Dirar (76' Aatif Chahechouhe), Robin Van Persie (46' Giuliano)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Matus Bero (87' Theo Bongonda), Yusuf Yazıcı (63' Ogenyi Onazi), Burak Yılmaz (20' Dame N'doye)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa
Goller: DK 5: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 45: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 56: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 84: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 11: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 50: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 52: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 62: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 85: Matus Bero (Trabzonspor), DK 86: Emmanuel Mas (Trabzonspor)
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