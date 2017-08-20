Kayserispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Göztepe: Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdinç Sezertam, Koray Gençerler

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