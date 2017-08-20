Altınordu - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 2. haftasında Altınordu ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Altınordu - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Cheıkhou Dıeng, Mehmet Sak, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Marc Kıbong Mbamba, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Sarperbarış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın, Alper Çetin

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