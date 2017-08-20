BURSASPOR'DAN HERNANİ ATAĞI!

Transferde atağa kalkması beklenen Bursaspor‘da cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar somut adımların atılması bekleniyor. Kanatlar için uzun süredir arayış içerisinde olan yeşil beyazlılar, Porto’da forma giyen Hernani için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda yönetici Hasan Parlakay, bugün Portekiz‘e giderek gerek oyuncuyla gerekse kulübüyle masaya oturacak. Porto‘da forma şansı bulamayan 25 yaşındaki oyuncunun Bursaspor’a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

PAUL LE GUEN’İN TERCİHİ

Porto‘yla 2019 yılına kadar anlaşması bulunan Portekizli futbolcu geçen sezonu Vitoria Guimaraes‘te kiralık olarak geçirmişti. Yeşil beyazlılar savunmanın sağı için de alternatifleri belirtildi. Juventus‘tan Stephan Lichtsteiner‘le temasa geçen ancak olumlu cevap alamadı.

Bursa Hakimiyet