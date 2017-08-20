GENÇ MİLLİLER, GÜNEY KORE'YE MAĞLUP

19 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Bahreyn'de düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda gruptaki üçüncü maçında Güney Kore'ye 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı. Türkiye, Riffa kentindeki oynanan müsabakanın ilk setini 28-26 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Çekişmeli geçen maçın diğer setlerini 25-20, 25-21 ve 27-25 kaybeden milliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Şampiyonadaki 2. yenilgisini alan Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 22 Ağustos Salı günü TSİ 15.00'te Arjantin ile yapacak.