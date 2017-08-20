İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:45'da başlayacak Eskişehirspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
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Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cumhur Altay, Sezgin Çınar, Şeref Taştan
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