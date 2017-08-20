MİLLİLER, BELÇİKA'YI 7-0 YENDİ

Görme Engelliler Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na Belçika'yı 7-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Görme Engelliler Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na (IBSA Blind Football European Championship) farklı galibiyetle başladı.
Berlin'de düzenlenen turnuvada Belçika, Gürcistan, İspanya ve Rusya ile birlikte B Grubu'nda mücadele eden Milliler, ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Son Avrupa şampiyonu Ay-Yıldızlılar, Lilli-Henoch-Sportplatz'da oynanan karşılaşmada Kahraman, Emrah, Hasan Şatay (2), İbrahim Üzüm ve Recep Aydeniz'in (2) golleriyle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Günün diğer maçlarında İngiltere, Romanya'yı 6-0, İspanya da Gürcistan'ı 8-0 yendi.
Milli Takım, gruptaki ikinci maçında Pazar günü saat 18.00'de Rusya ile mücadele edecek.