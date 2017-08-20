YENİMAHALLE'DE NEFES KESEN 'BAŞKENT DERBİSİ'

Foto Albümü Yenimahalle'de nefes kesen 'Başkent Derbisi' 12 FOTO

Yenimahalle Belediyesi’nin geçen sene Demokrasi Turnuvası adı altında düzenlediği turnuvanın 2’si olan Yenimahalle Belediyesi U11 Şampiyonlar Ligi Turnuvası gerçekleşti.

Belediyeye ait Batıkent Semt Sahası’nda gerçekleşen U11 Şampiyonlar Ligi’ne, kendi gruplarında şampiyon olan 12 takım katıldı.

Şampiyon Gençlerbirliği

Şampiyon olmak için kıyasıya mücadele veren takımlardan finale ise U11 Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımları kaldı.

Kıran kırana geçen final maçında rakiplerini tek tek eleyen Gençlerbirliği, geçen sene olduğu gibi kupayı rakiplerine kaptırmadı.

En iyi kaleci ve gol kralı da seçildi

Turnuvada 1’incilik kupasını kaldıran Gençlerbirliği’ni 2’inci sırada Ankaragücü, 3’üncü sırada Çayyolu Spor, 4’üncü sırada ise Yenidoğan Nehir Spor takip etti.

Kupalarını alan takımların tüm sporcularına aynı zamanda madalya da verildi. Madalya töreninin ardından müsabakanın en iyi kalecisi ve gol kralı da seçildi.