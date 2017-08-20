Ahmet Gökçek: "TFF'nin yönetiminde bulunduğum için..."
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AHMET GÖKÇEK: "TFF'NİN YÖNETİMİNDE BULUNDUĞUM İÇİN..."

Ahmet Gökçek: "TFF'nin yönetiminde bulunduğum için..."

TFF yönetim kurulu üyesi ve Osmanlıspor Kulübünün kurucu üyelerinden Ahmet Gökçek, Galatasaray karşılaşmasının ilk ve ikinci yarısında 2 farklı Osmanlıspor izlediklerini belirtti.

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Yurtgüven, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Futbolcuların, alınan kötü sonuçların farkında olduğuna dikkati çeken Yurtgüven, "Ligin ilk 2 haftasında bize yakışmayan 2 sonuç aldık. İkinci yarıdaki oyun, gelecek haftalar için umut verdi. Yönetim olarak biz de hocamızla birlikte gerekli hamleleri yapıp, Osmanlıspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

"İlk yarı kötü bir başlangıç yaptık." diyen Ender Yurtgüven, "Ürkek bir oyun oynadık. İkinci yarıda ise sahada kendine öz güveni tam olan bir takım vardı. 68. dakikada Regattin'in bir pozisyon içindeki 2 gol şansı maçın kırılma anıydı. O gol olsaydı direncimiz artacaktı. Bunlardan dersler çıkaracağız. İleriye dönük bakınca karamsar değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

- Gökçek: "İkinci yarı, gelecek haftalar için güzel sinyaller verdi"

TFF yönetim kurulu üyesi ve Osmanlıspor Kulübünün kurucu üyelerinden Ahmet Gökçek, Galatasaray karşılaşmasının ilk ve ikinci yarısında 2 farklı Osmanlıspor izlediklerini belirtti.

İkinci yarıdaki oyunla gelecek haftalar için güzel sinyaller aldıklarını anlatan Gökçek, "İlk ve ikinci yarıda çok farklı 2 Osmanlıspor izledik. Bu hafta içinde önemli transferler olacak. Onlarla birlikte takım içindeki değerler birleşince daha güzel futbol seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için bazı şeyleri eleştiremediğini anlatan Gökçek, "Ligin kalitesini artırmak için hakemlerin eğitimi en önemli hamle. Form olarak belli seviyedeki hakemlerden faydalanmamız lazım. 'Hakem görmüyor.' lafını duymak istemiyoruz. Şu anda ligin başı ama sıkıntılar artarak devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

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Angaralı
20 Ağustos 201718:37
Süper ligin adını türk yabancılar ligi yapsalar daha iyi her takım ortalama 9 yabancı ile oynuyor yerli oyuncuya hasret kaldılk ben olsam yabacı sayısını yaş ortalamı 25 olan ülke milli takımında oynayan 5 yabancı ile sınırlarım tff 1.ligede yabancıyı kökten kaldırırım
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