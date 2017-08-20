"HER MAÇI KAZANACAĞIZ"

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in ilk 2 haftasında oynadığı futbolla ilgili, "En az şaşıran biziz. Çünkü bizlerin beklediği, istediği böyle bir Galatasaray'dı." dedi.

Ergün, Osmanlıspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, iki haftada aldıkları 6 puan ve özellikle de oynadıkları futboldan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İştahlı, istekli, kazanmak isteyen, rakibe her yerde baskı yapan bir Galatasaray izlediklerini vurgulayan Ergün, "Maç 3-0 olduktan sonra takım rölantiye aldı ama eksiklerimiz var. Takıma sonradan katılan arkadaşlarımız tam olarak hazır değiller. Çabuk bir şekilde takımda kendilerini bulup, sahaya çıkmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla birazcık frene bastık. Ancak genel olarak takımın iştahından, gollerden mutluyuz." diye konuştu.

Ergün, "Galatasaray'ın iki haftada oynadığı futbol sizi şaşırttı mı?" sorusuna, "Açıkçası en az şaşıran bizleriz. Çünkü bizlerin beklediği, istediği böyle bir Galatasaray'dı. Teknik heyetimizin ve yönetimimizin de onayı ve tercihleriyle bu takımı kurabilmek için çok büyük çalışma yaptık. Muslera, Serdar, Tolga, Martin, Selçuk ve Eren de daha önce gösterdikleri performansın üzerine çıktı. Takım olarak iyi bir uyumları var. Sahada oynamaktan keyif alıyorlar. Haftalar geçtikçe, fizik kalite yükseldikçe, daha da iyi bir Galatasaray olacak." yanıtını verdi.

Östersunds maçıyla ilgili soru üzerine Ergün, "Futbolda geçmiş yok. Hep söylediğim gibi lige konsantreyiz, 32 maçımız kaldı. Her maçımız final. Biz her maçı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, Asamoah ve Arda Turan hakkındaki soruyu da "Transferlerle ilgili en son konuştuğumuzdan bu yana çok fazla gelişme yok. Gelişmeler olduğu zaman konuşuruz. Çok fazla beklenti oluşturmayalım." şeklinde yanıtlandı.