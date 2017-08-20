Sevilla beraberlikle başladı
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SEVİLLA BERABERLİKLE BAŞLADI

Sevilla beraberlikle başladı

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) ilk hafta maçında Sevilla, konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Sevilla, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Espanyol, Clement Lenglet'in 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sevilla, 35. dakikada Leo Baptistao'nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve Sevilla ile Espanyol arasındaki karşılaşma 1-1 berabere bitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da 2-1 galip gelen Sevilla, Medipol Başakşehir'i 22 Ağustos Salı günü konuk edecek.

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