"PSİKOLOJİK AÇIDAN ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Serdar Aziz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Seri galibiyetler almamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda iyi gitmemiz için bu maçı da kazanmamız gerekiyordu. Çok şükür kazandık ve iyi de oynadık. Performansımızın böyle devam etmesi gerekiyor. Haftaya da Sivasspor maçıyla galibiyetlere devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon Osmanlı Stadı'nda ağır bir sakatlık yaşadığının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Futbol hayatım açısından önemli bir maçtı. Zemin buzla kaplıydı. Tüm futbolcular için böyle sahalarda oynamak zor. Bu statta talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çok şükür atlattım." ifadelerini kullandı.

Sakatlık günlerinin zor geçtiğini dile getiren Serdar, "Sadece futbol oynamak için değil, psikolojik açıdan da zor günler geçirdim. Tabii bunu bir tek ben biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, performansını daha yukarı çekmek istediğini anlatarak, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii bu sene iyi takım olduk. Bu da benim performansımı artıracağını düşünüyorum. Takım arkadaşlarım gerçekten çok kaliteli oyuncular. Bu da benim performansımı artırıyor. Böyle olunca da her oyuncunun performansı artıyor. Futboldan uzak kaldım. 9-10 ay resmi müsabaka oynamadan maç oynamak kolay değil. Daha iyi olmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

- Transfer haberleri

Yeni transferler Maicon Pereira ve Fernando Reges'in performanslarını değerlendiren Serdar, "İkisi de çok kaliteli isimler. Böyle oyuncular olunca daha da rahatlıyorum. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız." diye konuştu.

Basında yer alan stoper transferi haberleriyle ilgili görüşlerini aktaran Serdar Aziz, "Çok fazla haberlere bakmıyorum. Her gün farklı haberler çıkıyor. Sadece benim pozisyonumda değil, farklı mevkilerde de transfer haberleri çıkıyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Gerisi kulübe kalmış. Ben sahada mücadelemi veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.