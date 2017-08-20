BULAK: "NASIL KAYBETTİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

TFF 1. Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Giray Bulak, "Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Sorun veya sorunlu arayacak değiliz. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulak, taraftara desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çaykur Rizespor takımını galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Bulak, şunları kaydetti:

"Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Sorun veya sorunlu arayacak değiliz. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz. Yeni bir takımız. Oyunun genelinde bizi üzecek bir durumdan bahsedemeyiz. Oyuncum son dakikaya kadar mücadele etti. Oyuncu transfer etmesek bile içimizde bunu çözmeye çalışacağız. Bu maç 3 puan için önemliydi ama ligin başında olması, en azından bize tedbir açısından bir zaman tanıyacaktır. Biz bu maçları telafi ederiz."