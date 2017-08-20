Bulak: "Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

BULAK: "NASIL KAYBETTİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Bulak: "Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz"

Giray Bulak, "Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Sorun veya sorunlu arayacak değiliz. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz." dedi.

193 Okunma

TFF 1. Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Giray Bulak, "Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Sorun veya sorunlu arayacak değiliz. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulak, taraftara desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çaykur Rizespor takımını galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Bulak, şunları kaydetti:

"Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Sorun veya sorunlu arayacak değiliz. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz. Yeni bir takımız. Oyunun genelinde bizi üzecek bir durumdan bahsedemeyiz. Oyuncum son dakikaya kadar mücadele etti. Oyuncu transfer etmesek bile içimizde bunu çözmeye çalışacağız. Bu maç 3 puan için önemliydi ama ligin başında olması, en azından bize tedbir açısından bir zaman tanıyacaktır. Biz bu maçları telafi ederiz."
Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı
Adana Demirspor 1 - Çaykur Rizespor 3
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor
TFF 1.Lig'de haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿