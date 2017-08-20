BİRİNCİYE, AĞIRLIĞINCA KURU FASULYE!

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcuya madalyanın yanı sıra ağırlığınca kuru fasulye hediye edildi.

Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda 15 Ağustos Salı günü başlayan şampiyona, Belediye Parkı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

İlçe belediye başkanı Cengiz Arslan, törende yaptığı konuşmada, alternatif sporların gelişmesi amacıyla yürütülen projelerin sonuçlarını almaya başladıklarını, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Yaylacık Dağı'nın her yıl tanınırlığını artırdığını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, 2018 yılında Yaylacık Dağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Şampiyonası'nı gerçekleştireceğimizin müjdesini verdi. Bize verdiği desteklerden dolayı Sayın Dimiskovski'ye teşekkür ederiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan gerekli izinleri alarak pist alanımızı 2018 organizasyonu için hazırlayacağız."

Yarışmada genel klasmanda Muzaffer Dündar birinci, İbrahim Kavuncu ikinci, Rasim Eser ise üçüncü oldu.

Şampiyonada birinci olan Muzaffer Dündar'a madalya ve plaketin yanı sıra bir çuval içerisinde ağırlığınca kuru fasulye verildi.

Belediye başkanı Arslan, ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan kuru fasulyenin Çameli'nin "beyaz altını" olduğunu belirterek, bu değeri de tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Törene, Çameli Kaymakamı Onur Özaydın ve Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski de katıldı.