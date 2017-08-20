ALMANYA RALLİSİ'Nİ TANAK KAZANDI

Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 311,22 kilometre uzunluğundaki 10. yarışını, 2 saat 57 dakika 31.7 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.
Liderden 16.4 saniye sonra bitişe gelen Citroen Total Abu Dabi takımından Andreas Mikkelsen 2'nci, son 4 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise takım arkadaşı Tanak'ın 30.4 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Puanını 177'ye yükselten Ogier, önceki yarışta Hyundai'den Thierry Neuville'e kaptırdığı şampiyona liderliğini geri aldı.
WRC'nin 11. ayağı, 5-8 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.
Almanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Sebastien Ogier: 177 puan
2. Thierry Neuville: 160
3. Ott Tanak: 144
4. Jari-Matti Latvala: 123
5. Daniel Sordo: 89