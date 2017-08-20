1.Lig’de Gaziantep derbisi
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1.LİG’DE GAZİANTEP DERBİSİ

1.Lig’de Gaziantep derbisi

TFF 1.Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Gaziantepspor karşı karşıya gelecek.

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Gaziantep Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Samsunspor’la 0-0 berabere kalmıştı. Gaziantepspor ise evinde Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olmuştu.
 
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