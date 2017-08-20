ANKARAGÜCÜ'NDE ARİF VE YUSUF ESKİ TAKIMINA KARŞI

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TFF 1. Lig’deki ilk maçında deplasmanda Elazığspor’u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Altınordu, yarın evinde ligin yeni ekibi Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Ankaragücü’nün taraftarı stada alınmayacak.

İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan sol kanat Erdoğan, sol bek Ali Mert ve ön libero Rıdvan, şans verilmesi halinde kadroda yer alacak. Tedavisi süren Enis forma giyemeyecek. Elazığ deplasmanında belinden sakatlanan forvet Mirkan da takımdaki yerini alabilecek.

Hedef 2'de 2 yapmak



Taraftarın önünde çıkacakları ilk sınavı da kazanarak 2’de 2 yapmak istediklerini belirten AltınorduTeknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Deneyimli futbolculardan oluşan bir takımla karşılaşacağız. Ankaragücü ilk galibiyetini almaya çalışacak, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Keyifli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Seri galibiyetler alarak istikrarlı bir tablo çizmek istiyoruz. Son düdüğe kadar disiplinen taviz vermeden mücadele etmeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

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Arif ve Yusuf eski takımına karşı



Geçen sezon kırmızı lacivertli takımda kaptanlık görevini üstlenen ön libero Arif Morkaya ve stoper Yusuf Abdioğlu, Ankaragücü formasıyla eski takımlarına rakip olacak. Ankaragücü'nün yolunu tutan Arif ve Yusuf dışında, Başkent ekibinin kadrosunda daha önce İzmir kulüplerinde görev alan Alihan Kubalas, Enes Kubat, Ferhat Çulcuoğlu, Ferhat Kiraz, Gençer Cansev, Mehmet Sak ve Sercan Kaya var. Altay'ı da çalıştıran İsmail Kartal'ın teknik patron olarak görev yaptığı Ankaragücü ile en son 3 Mart 2014'te 2. Lig'de karşılaşan Altınordu, rakibini İzmir'de 3-2 mağlup etmişti.

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Kartal: “Takımın coşkusu bizi mutlu etti.”



Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, Altınordu maçı öncesi değerledirmelerde bulundu. Bu camiaya başarılı olmak için geldiğini ifade eden Teknik Direktör İsmail Kartal : “İlk maçımızı kendi evimizde oynadık berabere kaldık. Takımın coşkusu, kazanma hırsı ve inancı, fiziksel mücadelesi bizi mutlu etti. Kazanamıyorsanız bile bu ligde kaybetmeyeceksiniz. Genel olarak baktığımız zaman ekonomik sıkıntılarımız var. Başkanımızın ve yöneticilerimizin bu konudaki çalışmaları takdire şayan. Onlara teşekkür ediyoruz. Almak istediğimiz oyuncularımız var. Nduka ve Kehinde’nin sakatlıkları sürüyor. Ankaragücü camiasını mutlu etmek için elimizdeki oyuncularla, elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. “ şeklinde konuştu.