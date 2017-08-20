BÜLENT UYGUN: "İLK YARI BİZE PAHALIYA PATLADI"

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İlk yarıyı bizim için oynanmamış değerlendiriyorum. Üretken olamadık. Belli ölçülerde onların tepkisine karşı duruş sergileyemedik ve bu bize ilk yarı itibariyle pahalıya patladı" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Osmanlıspor Teknik Direktörü Uygun, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Uygun, ilk yarıyı kendileri için oynanmamış değerlendirdiklerini vurguladı.

Aktif ve agresif oynayan Galatasaray'ın sahada olduğunu belirten Uygun, "Üretken olamadık. Belli ölçülerde onların tepkisine karşı duruş sergileyemedik ve bu bize ilk yarı itibariyle pahalıya patladı. Fakat ikinci yarıda gerek oyun anlayışımız gerekse de taktiksel değişiklikler futbol adına kendi yeteneklerini ortaya koyduğu bir ortam oldu. Kırılma anı olarak Regattin'in kaçırdığı golü söyleyebiliriz. Serdar'ın karşı karşıya kaçırdığı golü diyebiliriz. Bunlar bizim adımıza önemli gol pozisyonlarıydı" diye konuştu.

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"Tugay'ı Türk futbolu için bir kazanç olarak görüyorum"

Uygun, takımdan ayrılan futbolcular ve sakat oyuncuların olduğu ortamda eldeki kadroyla iyi futbol, özverili ve cesur futbol oynamalarının kendilerini en azından ilerisi için umutlandırdığını ifade etti. Uygun, "Bir parantez de Tugay için açmak istiyorum. Bugün sahada belki birinci, belki ikinci en fazla koşan futbolcusuydu. Gencecik, pırıl pırıl, ilk defa oynayan bir Tugay'ın A Milli takımı için göz kırptığı düşüncesindeyim. Tugay'ı Türk futbolu için bir kazanç olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir şekilde rakibimizi seyrettik"

Uygun, "İlk yarı itibariyle baktığımız da Galatasaray bizim istediğimiz her türlü oyunu oynadı. Biz istediğimizi sahada sadece topu bizde tutmayı ve pas yapma olayını maalesef yapmadık. Bir şekilde rakibimizi seyrettik. Buna stres diyebilirsiniz, başka bir unsurda diyebilirsiniz ama gerçekten 45 dakika sahada benim beklediğim o tempoyu yakalayamadık. İkinci yarı gerek oyun taktiğinin sisteminde biraz değişiklik yaptık ve baskıyı biraz daha öne kaydırdık. Bununla birlikte Galatasaray'ın sol tarafına gitmeye çalıştık ve süratli adamlarımızla orada sonuca ulaşmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik ama sonuçta kaybetti. Galatasaray'ı kutluyorum" şeklinde konuştu.