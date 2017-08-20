Rubin Kazan'da Gökdeniz şov
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RUBİN KAZAN'DA GÖKDENİZ ŞOV

Rubin Kazan'da Gökdeniz şov

Rusya Premier Lig'deki 7. hafta karşılaşmasında Rubin Kazan, sahasında Anzhi'yi 6-0 mağlup etti.

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Rusya Premier Lig'deki 7. hafta karşılaşmasında Rubin Kazan, sahasında Anzhi'yi 6-0 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 4 ile 31. dakikalarda Jonathas de Jesus ve 15. dakikada Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.

Rubin Kazan, 62. dakikada Elmir Nabiullin, 85. dakikada Yann M'Vila ve 86. dakikada Maxime Lestienne ile 3 gol daha bularak müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

2008'den bu yana Rubin Kazan'da forma giyen 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, müsabakada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

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