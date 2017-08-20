SAMİR NASRİ SÜPER LİG'DE

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı.
Kırmızı-beyazlıların, bugün öğle saatlerinde Antalya'ya gelmesi planlanan 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık 4 milyon avro karşılığında sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi.
Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin Dünya Doping Ajansı WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı.
Kulübün hukukçuları, Fransız yıldızın ceza alması halinde Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme düzenledi.