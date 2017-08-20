Tudor: "İyi oynadık ama eksiklerimiz var"
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TUDOR: "İYİ OYNADIK AMA EKSİKLERİMİZ VAR"

Tudor: "İyi oynadık ama eksiklerimiz var"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor galibiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında, iyi oyunla gelen galibiyete rağmen eksiklerinin olduğunu vurguladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor galibiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında, iyi oyunla gelen galibiyete rağmen eksiklerinin olduğunu vurguladı.

Yapılan transferlerle iyi bir takım kurduklarının altını çizen Tudor, "İyi başlamak önemliydi. İki haftada 6 puan aldık. İyi performansla devam edebilmek de önemliydi. İlk yarı güzel bir performans vardı. ikinci yarının başında
oyuncularım sanırım skordan mutluydu, yetinmişlerdi. Her maçta dominant olabilmek bu sezonki hedefimiz. İkinci yarının başında biraz durmamıza rağmen maç açık oyuna döndü. Pozisyonlar yakaladık. Muslera'nın da önemli bir kurtarışı var. Geliştirmemiz gereken konular var, onları da çalışacağız. Genel olarak iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla berabar güzel bir takım kurduk. Daha önce oynamak isteyip de oynayamadığımız futbolu şimdi oynayabiliyoruz" şeklinde konuştu.
 

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