ÇAYKUR RİZESPOR DEPLASMANDA KAZANDI

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.
Bu sonuçla ilk iki maçını da kazanan Çaykur Rizespor puanını 6 yaptı.
Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
TFF 1. Lig
Adana Demirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Sezer Özmen, Adil Demirbağ (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Yiğit İncedemir, Mustafa Yılmaz (Dk. 46 Rustemovic), Lalawele (Dk. 79 Abdulkadir Parmak), Lingane, Mendy, Tambe
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mehmet Uslu, Segovia, Petrucci, Saadane, Özgür Çek, Recep Niyaz (Dk. 82 Edomwonyi), Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ümit Kurt), Kweuke (Dk. 63 Süleyman Koç)
Goller: Dk. 16 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Dk. 21 Segovia, Dk. 45 1 Kweuke, Dk. 87 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 90 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Erhan Kartal, Dk. 74 Tolgahan Çiçek, Dk. 80 Sezer Özmen (Adana Demirspor)