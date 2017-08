SÖZERİ: "DİSİPLİNDEN KOPMADAN GERİ DÖNÜŞ ÖNEMLİYDİ"

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, güzel futbol ve mücadeleyle seyirciye 3 puan hediye ettikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Bu sezon taraftarlarının önünde ilk maçlarına çıktıklarını ve oyuna kontrollü başladıklarını ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Anlık hatadan golü kalemizde gördük ama oyun disiplininden kopmadan geri dönüş önemliydi. Oyuncularımız bu geri dönüşü muhteşem bir şekilde yaptı. Duran toptan beraberliği bulup, daha sonra üstünlüğü yakaladıktan sonra gerçekten coşkulu, tutkulu bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz ikinci yarı üzerimize daha çok gelince kontradan çok pozisyon bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Önemli olan bugün 3 puandı, seyircimize güzel futbol ve mücadeleyle 3 puan hediye etmekti. Bunu başardığımız için mutluyuz."

Sezonun bir maçla bitmediğini, bunu devam ettirmelerinin ana hedefleri olduğunu aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

"Sahadaki vücut dilimiz, ritmimiz, her şey bugün çok güzeldi, memnunum. Bu performansımız devam ettiği sürece her zaman bu sonuçları almaya aday bir takımız. Oynamayan futbolcularımızdan da her zaman faydalanacağım. Çünkü uzun soluklu bir maratondayız. O oyuncularımı da hazır tutmak adına hafta içinde zaman zaman altyapı takımımızla maçlar alıyoruz. Biz bir takımız. Oynayan, oynamayan bu bütünlüğü sağladığımız sürece, her zaman bu sonuçları almaya adayız."

Futbolculardan İshak Doğan'a bundan sonraki maçlarda forma şansı verip vermeyeceğiyle ilgili sorulan soruya Sözeri, İshak Doğan'ın defansif anlamda eksikleri olduğunu, bu eksikliğini giderdikten sonra kendisini kullanmayı düşündüklerini kaydetti.