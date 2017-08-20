LE GUEN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 2. haftasında sahalarında Alanyaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fransız teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, skordan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu, ikinci yarıda ortaya konan performansın ise işlerini zorlaştırdığını anlatan Le Guen, "Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız da atmosferi güzelleştirdi. Takımımızın 3 puan almasına katkı verdi. Takım da savaşmayı bırakmadı." diye konuştu.

Le Guen, taraftarın oyundan çıkarken Kubilay Kanatsızkuş'a gösterdiği tepkiyle ilgili, "Bence bu akşam bizim için tek negatif olay buydu. Kubilay, Bursaspor'un akademisinden çıkmış, Bursalı, genç ve potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Ben ona yardımcı olmak için buradayım. Taraftarların da bu oyuncuyu kazanmak için yardımcı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız çalıştırıcı, 2-3 transfer daha yapacaklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde 2-3 oyuncu takviyesi olacak. Transfer yapılmasını istiyorum. Başkanımızla aynı düşünüyoruz. İyi haberler vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.