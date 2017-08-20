Susic: "Buraya gelmeden önce 1 puan düşünüyorduk"
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SUSİC: "BURAYA GELMEDEN ÖNCE 1 PUAN DÜŞÜNÜYORDUK"

Susic: "Buraya gelmeden önce 1 puan düşünüyorduk"

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Bursaspor mağlubiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştirerek, üzüldüğünü söyledi.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Bursaspor mağlubiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştirerek, üzüldüğünü söyledi.

Maçın ilk yarısında Bursaspor'un kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Susic, şunları kaydetti:

"İkinci yarı ise biz daha iyi oynadık. 2-0'dan durumu 2-2'ye getirdik. 3-2, 4-2 de olabilirdi ama maalesef bu maçı da kaybettik. Ben senelerce Türkiye'de çalıştım. Hiçbir zaman hakemler konusunda bir şey söylemedim. Geçen hafta ve bu hafta çalınan penaltılar sürpriz oldu. Gerçekten üzülüyorum. Buraya gelmeden önce 1 puan düşünüyorduk. Son dakikada yediğimiz golle maalesef mağlup olduk."

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