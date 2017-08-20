AVCI: "ALIŞIK OLMADIĞIMIZ, BİZE YAKIŞMAYAN..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kardemir Karabükspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Avcı, Kardemir Karabükspor'a olmaması gereken pozisyonlar verdiklerini belirtti.

Mücadeleye iyi başladıklarını aktaran Avcı, "Biz, oyuna iyi başladık, direkten dönen pozisyonumuz var. Arkasından golü bulduk. Deplasmanda aslında en güzel başlanacak bir şekildi bu. Sonrasında rakip için topun dışarıda olduğu bölüm, yani taçtan ve devamında duran toptan yediğimiz gol var. Sonra devre biterken yine bir direkt oyundan geçişte yakalandık. Olmaması gereken, bizim takımın hiç vermediği pozisyonlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, iyi başladıkları ikinci devrenin devamında disiplini kaybettiklerini anlatarak, "Napoleoni'nin pozisyonu penaltı mı değil mi bilmiyorum ama ceza sahası dışında olsa bir faul verilir. Sonrasında bize hiç yakışmayan, 65-70'ten sonra oyundan, oyun disiplininden kopan, rakibe üstünlük sağlamayan, pozisyona girmeyen bir görüntümüz vardı. Bu hiç alışık olmadığımız, bize yakışmayan, hiç de şık durmayan bir görüntüydü." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Avcı, "Buradan çıkarılacak dersler, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.