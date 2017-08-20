A Milli Takım'dan güzel prova!
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A MİLLİ TAKIM'DAN GÜZEL PROVA!

A Milli Takım'dan güzel prova!

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İsrail'de düzenlenen özel turnuvadaki ilk maçında Slovenya'yı 86-84 yendi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İsrail'de düzenlenen özel turnuvadaki ilk maçında Slovenya'yı 86-84 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hazırlık turnuvasına katılan milliler, Menora Mivtachim Arena'da Slovenya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın ilk çeyreğini 24-20 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 44-38 önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 62-60 üstün geride bırakan milliler, sahadan 86-84 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekipte Melih Mahmutoğlu 20, Cedi Osman 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Müsabakayı TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister, TBF 2. Başkan Vekili Methi Bengisu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün de takip etti.

A Milli Takım, Tel Aviv'deki ikinci maçında Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

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