GİRESUNSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

TFF 1.Lig'in 2. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor'u konuk etti.
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Giresunspor puanını 4'e çıkardı. Adanaspor ise 3 puanda kaldı.
TFF 1. Lig
Giresunspor: 3 - Adanaspor: 0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Berkan Yıldırım, Korkishko (Dk. 90 4 Mertcan Aktaş), Dodo, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Dale
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz (Dk. 65 Bilal Yener Arıca), Magaye Gueye, Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 87 Ahmet Bahçıvan), Digao, Renan Foguinho (Dk. 79 Gökhan Süzen), Renan Diniz, Didi, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Goller: Dk. 61 Korkishko, Dk. 90 2 ve 90 5 Sinan Özkan (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Magaye Gueye (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Recep Aydın, Dk. 76 Korkiskho (Giresunspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 63 Renan Diniz, Dk. 64 Tevfik Altındağ, Dk. 65 Digao (Adanaspor)