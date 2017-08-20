Giresunspor 3 puanı 3 golle aldı
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GİRESUNSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Giresunspor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 1.Lig'in 2. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

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TFF 1.Lig'in 2. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Bu sonuçla Giresunspor puanını 4'e çıkardı. Adanaspor ise 3 puanda kaldı. 

TFF 1. Lig

Giresunspor: 3 - Adanaspor: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Berkan Yıldırım, Korkishko (Dk. 90 4 Mertcan Aktaş), Dodo, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Dale

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz (Dk. 65 Bilal Yener Arıca), Magaye Gueye, Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 87 Ahmet Bahçıvan), Digao, Renan Foguinho (Dk. 79 Gökhan Süzen), Renan Diniz, Didi, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Goller: Dk. 61 Korkishko, Dk. 90 2 ve 90 5 Sinan Özkan (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Recep Aydın, Dk. 76 Korkiskho (Giresunspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 63 Renan Diniz, Dk. 64 Tevfik Altındağ, Dk. 65 Digao (Adanaspor)
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