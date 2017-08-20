BURSASPOR, ALANYASPOR'U 90'DA YIKTI!

Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bursaspor 38'inci dakikada Badu ve 44'te Batalla ile 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Konuk Aytemiz Alanyaspor 62'de Etame ve 67'de Love ile eşitliği sağladı. 2-2.

Ev sahibi ekip de Delerge maçın 90'ıncı dakikasında takımını önge geçiren golü attı ve mücadele 3-2 Bursaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 3 yaptı. Aytemiz Alanyaspor'un puanı bulunmuyor.

1. Devre

Süper Lig'in 2. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Badu'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Stancu, topu Kubilay Kanatsızkuş'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

23. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortada iyi yükselen Agu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı. Pozisyon sırasında belini kale direğine çarpan Haydar Yılmaz, kısa süreli sakatlık geçirdi.

38. dakikada Bursaspor, yeni transferi Badu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada Alanyaspor'dan Sackey'nin uzaklaştırmak istediği top, çime takılıp baskı yapan Batalla'nın da müdahalesiyle Badu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. 42'nci dakikada Alanyaspor ceza sahası sağ çaprazında John, Welinton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. 44'üncü dakikada penaltıyı kullanan Batalla, takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. Devre

47. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, John'un ceza sahasına yaptığı ortada Aziz Eraltay'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51. dakikada Batalla'nın pasıyla Alanyaspor ceza sahası önünde topla buluşan Agu'nun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top, kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

56. dakikada konuk takım atağında, Tzavellas'ın sol kanattan ortasında Emre Akbaba'nın indirdiği topa Mbilla vurdu. Kaleci Harun Tekin, meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

62. dakikada Alanyaspor, Mbilla'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Sol taraftan Bursaspor ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasında kale önünde topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

67. dakikada konuk takım, Vagner Love ile bulduğu golle skorda eşitliği yakaladı. Emre Akbaba'nın uzun pasında topu kontrol eden Vagner Love, Bursaspor ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

69. dakikada Jorquera'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

73. dakikada gelişen konuk takım atağında, sol taraftan Bursaspor ceza alanına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

80. dakikada Batalla'nın kaptırdığı topla sol taraftan Bursaspor ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, Ekong'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

86. dakikada Batalla'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ekong'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90 1. dakikada Bursaspor, yeni transferi Delarge ile yeniden öne geçti. Gelişen yeşil-beyazlı takım atağında, ceza sahasında topu kontrol eden Delarge'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

Karşılaşma, Bursaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig



-Bursaspor: 3 - Alanyaspor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 64 Furkan Soyalp), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, John (Dk. 53 Jorquera), Batalla, Stancu, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Delarge)

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana (Dk. 61 Berkan Emir), Welinton, Tzavellas, Maniatis (Dk. 61 Cenk Ahmet Alkılıç), Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 79 Emre Nefiz), Vagner Love

Goller: Dk. 38 Badu, Dk. 44 Batalla (Penaltıdan), Dk. 90 1 Delarge (Bursaspor), Dk. 62 Mbilla, Dk. 67 Vagner Love (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Stancu, Dk. 90 1 Delarge (Bursaspor), Dk. 89 Gassama, Dk. 90 3 Emre Nefiz (Alanyaspor)