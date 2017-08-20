Elazığ'da muhteşem maç: 7 gol
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ELAZIĞ'DA MUHTEŞEM MAÇ: 7 GOL

Elazığ'da muhteşem maç: 7 gol

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4-3 kazandı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 4'e çıkarırken, Balıkesirspor Baltok 1 puanda kaldı. 

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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzuruspor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. 

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4-3 kazandı. 

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 4'e çıkarırken, Balıkesirspor Baltok 1 puanda kaldı. 

TFF 1. Lig 

-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4 - Balıkesirspor Baltok: 3

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Abdulkadir Özdemir (Dk. 61 Kubilay Sönmez), Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Murat Gürbüzerol), Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör (Dk. 46 Harba), Erhan Çelenk

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Doğa İşeri), Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 82 Furkan Çil)

Goller: Dk. 24 Oğuz Yılmaz, Dk. 50 Nizamettin Çalışkan, Dk. 56 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 55 Burhan Eşer, Dk. 60 Harba, Dk. 88 ve 91 Hamza Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Lokman Gör, Dk. 82 Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 80 Cüneyt Köz, Dk. 82 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
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