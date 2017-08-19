Bursaspor 3 - Alanyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 3-2 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (64' Furkan Soyalp), William Troost-ekong, Emmanuel Badu, Joshua John (53' Cristobal Jorquera), Pablo Batalla, Bogdan Stancu, Mikel Agu, Kubilay Kanatsızkuş (71' Dzon Delarge)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana (61' Berkan Emir), Giannis Maniatis (61' Cenk Ahmet Alkılıç), Serge Mbilla Etame (79' Emre Nefiz), Efecan Karaca, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar, Emre Malok
Goller: DK 38: Emmanuel Badu (Bursaspor), DK 44: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 62: Serge Mbilla Etame (Alanyaspor), DK 67: Vagner Love (Alanyaspor), DK 90: Dzon Delarge (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 89: Bogdan Stancu (Bursaspor), DK 89: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 90: Emre Nefiz (Alanyaspor), DK 90: Dzon Delarge (Bursaspor)
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