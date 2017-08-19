BB Erzurumspor 4 - Balıkesirspor 3
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BB ERZURUMSPOR 4 - BALIKESİRSPOR 3

BB Erzurumspor 4 - Balıkesirspor 3

TFF 1.Lig 2. haftasında BB Erzurumspor ile Balıkesirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 4-3 kazandı.

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BB Erzurumspor 4 - Balıkesirspor 3

TFF 1.Lig 2. haftasında BB Erzurumspor ile Balıkesirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 4-3 kazandı.

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör (46' Haris Harba), Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Abdulkadir Özdemir (61' Kubilay Sönmez), Gökhan Karadeniz (66' Murat Gürbüzerol), Hamza Younes

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Mehmet Boztepe (90' Doğa İşeri), Uğur Aygören, Foxi Kethevoama (84' Furkan Çil)

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Bülent Birincioğlu, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş

Goller: DK 25: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor), DK 56: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor), DK 60: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 61: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), DK 66: Haris Harba (BB Erzurumspor), DK 90: (BB Erzurumspor), DK 90: Hamza Younes (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 76: Cüneyt Köz (Balıkesirspor), DK 87: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 87: Tolga Ünlü (BB Erzurumspor)

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