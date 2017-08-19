İşte Osmanlıspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Osmanlıspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Osmanlıspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Hasan Kılıç, Tugay Kacar

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak, Barış Şimşek

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