İŞTE OSMANLISPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Osmanlıspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Hasan Kılıç, Tugay Kacar
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak, Barış Şimşek
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