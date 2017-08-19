K KARABÜKSPOR 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1

K Karabükspor 3 - Medipol Başakşehir 1
Süper Lig 2017-2018 2. haftasında K Karabükspor ile Medipol Başakşehir Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 3-1 kazandı.
K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje (79' Osman Çelik), Cristian Tanase (86' Olafur Skulason), İlhan Depe (54' Gheorghe Grozav), Andre Poko, Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Uğur Uçar (63' Emre Belözoğlu), Gökhan İnler, Tunay Torun, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci (63' Emmanuel Adebayor), Sokol Cikalleshi (79' Eljero Elia)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 21: Stefano Napoleoni (Medipol Başakşehir), DK 29: Gabriel Torje (K Karabükspor), DK 45: Alexandu Epureanu (K Karabükspor), DK 67: Gheorghe Grozav (K Karabükspor)
Sarı Kartlar: DK 54: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), DK 70: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 87: Gheorghe Grozav (K Karabükspor)
Fikstürü - Puan Durumu