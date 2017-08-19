Adana Demirspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 2. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Mustafa Yılmaz, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen

Teknik Direktör: Giray Bulak

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, İbrahim Çağlar Uyarcan, Burak Şeker

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