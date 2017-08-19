İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Arouna Kone, Elderson Echıejıle, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Auremır Evangelısta Dos Santos, Rıdvan Şimşek, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Zoro Cyrıac Gohı Bı, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Yeni Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Aly Cissokho, Issam Chebake, Murat Akça, Fabien Ceddy Farnolle, Issıar Dıa

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erdem Bayık, Erkan Özdamar

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