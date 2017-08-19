İŞTE GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Giresunspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 2. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Özcan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Hakem: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge
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