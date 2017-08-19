İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 2. haftasında Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Giresunspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 2. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Özcan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge

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