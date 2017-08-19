SİR ALEX FERGUSON TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Yarış Festivali kapsamındaki 7 uluslararası koşunun taksitleri yatırıldı.



Koşulara her yıl olduğu gibi bu yıl da Dubai Şeyhi Mohammed bin Rashid Al Maktoum’un atlarını temsilen Godolphin Ekürisi ilgi gösterirken bu yılın en önemli sürprizi ise Manchester United ile uzun yıllar başarıdan başarıya koşmuş olan İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson’un da at gönderecek olması.



Teknik adamın 2 yaşlı İngiliz taylarına ait Trakya Koşusu’na CHESS MOVE isimli safkanının taksit kayıdı yatırıldı. Teknik adamın bu yarışı izlemek için İstanbul'a da gelmesi de bekleniyor.



Başarılı tay şuana kadar 2 startında birkez fotoya uzandı.