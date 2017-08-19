BURSASPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:45'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Barış Yardımcı, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım