BB Erzurumspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 2. haftasında BB Erzurumspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 2. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Abdulkadir Özdemir, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Bülent Birincioğlu, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş

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