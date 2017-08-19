BB ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 2. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Abdulkadir Özdemir, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Balıkesirspor: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş
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