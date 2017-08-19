K KARABÜKSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Medipol Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Medipol Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, İlhan Depe
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Medipol Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Stefano Napoleonı, Tunay Torun, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, Sokol Cikallleshi
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım