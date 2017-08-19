K Karabükspor - Medipol Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

K KARABÜKSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Medipol Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında K Karabükspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

429 Okunma

K Karabükspor - Medipol Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Medipol Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, İlhan Depe

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Medipol Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Stefano Napoleonı, Tunay Torun, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, Sokol Cikallleshi

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç

﻿

K Karabükspor 3 - Medipol Başakşehir 1
Başakşehir, Karabük'e konuk oluyor
Karabükspor'da 3 eksik
Futbolda haftanın programı
5 maçın saatinde değişiklik
Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿