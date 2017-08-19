Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
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TRABZONSPOR KAFİLESİ İSTANBUL'DA

Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

Trabzonspor, Süper Lig'de 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.

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Trabzonspor, Süper Lig'de 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.

Trabzon'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

Taraftarlar özellikle golcü futbolcu Burak Yılmaz ile kaleci Onur Kıvrak'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Bu iki futbolcu taraftarların ilgisi dolayısıyla havalimanından çıkmaktan zorlandı.

Trabzonspor kafilesi, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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