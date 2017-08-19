Mersin Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA TRANSFER

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ABD'li pivot Krystal Thomas ve uzun forvet Aysun Yararbaş'ı kadrosuna kattı.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ABD'li pivot Krystal Thomas ve uzun forvet Aysun Yararbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu yıl hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, geçen yıl WNBA'de Washington Mystics forması giyen, 28 yaşında ve 1.96 boyundaki Krystal Thomas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı ekip, yerli oyuncu çalışmaları kapsamında da 26 yaşında ve 1.86 boyundaki uzun forvet Aysun Yararbaş ile 1 yıllığına anlaştı.

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