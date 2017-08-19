GÜNEŞ: "MUTLAKA KAZANMALIYDIK"

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, oyun üstünlüklerini skora yansıtamadıklarını söyledi.

Oyunun tamamen kendi kontrollerinde olduğunu vurgulayan Güneş şöyle konuştu:

"Nasıl kazandı Kasımpaşa, atağı veya teşebbüsü yok. Tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun. Mutlaka kazanmalıydık. 2 kez öne geçtik. 2 şutu, 2 golü var. İkinci yarı zaten atağı yok. 2-1'e de razı. Attığımız gollerden sonra tempoyu düşürdük. Eksikliğimiz buydu. Rakibin şansı da yardım etti. İkinci gol yenilecek değil, yakışmayacak bir gol. Taç sonrası seken top, rakibe vurdurma ve gol. Yakışmadı. Baskı da yoktu. İlk yarıda atılan golü vuruş tekniği olarak kabul edebiliriz ama onu da vurdurmamak gerekiyordu. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık."

Yeni transferlerin performanslarını da değerlediren Şenol Güneş, "Yeni oyuncular, performans olarak istenilen seviyede değiller. Takıma adapte olmaya çalışıyorlar. Bu bir hizmet yarışı. Kime görev verilirse o işini yapacak. Şu ana kadar istenilen seviyede değiller. Onu görüyoruz." dedi.