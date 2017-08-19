Özdeş: "15 dakika etkili olduk"
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ÖZDEŞ: "15 DAKİKA ETKİLİ OLDUK"

Özdeş: "15 dakika etkili olduk"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Rakibimizi belli bölümlerde sindirdik"
"Beşiktaş bugün kadro tercihi daha ofansifti. Benim takımım da top rakipteyken sürekli çalışan ve bunu iyi uygulayan bir takım. Bu düzende biz topa sahip olarak onlara sıkıntı yaratabilirdik. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Gollerden sonra bir bocalama oluyor. Devre arasına ihtiyaç duyuyoruz. İlk yarıda Tolgay ve Ozzie'yi rahat bıraktık, oynattık. 8 hücumcuyla oynamaya başladılar. Ancak ikinci yarı pas bağlantılarını kesmemiz gerekiyordu. 15 dakika etkili olduk ama pozisyon bulamamaya başladık bu sefer de. 60'tan sonra biraz ağır kaldık ama rakibimizi sindirdik bu bölümde."

"Fırsatlar yaratabilirdik"
"Pas bağlantılarını kesmemiz gerekiyordu. 15 dakika başardık ama bu kez etkili olamadık. Biraz daha çabuk oynayabilirdik. Biraz ağır kaldık. 78.dakikada golü bulduk. Ofansif iki oyuncu aldık. Pivot tarzı bir forvet. Son 10-12 dakika baskı yedik. Burada fırsatlar yaratabilirdik. 2-2 bize yetti gibi oldu, buna üzülüyorum. Bugün sahada iyi niyetli futbolcular vardı."

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