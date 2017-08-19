SAMSUNSPOR DEPLASMANDA KAZANDI

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisaspor sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Samsunspor, 43. dakikada Halil İbrahim Pekşen'in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci 45 dakikada iki takımın baskısı sonuç getirmeyince mücadele 1-0 Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Manisaspor 83. dakikada Mustafa Sevgi ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Samsunspor 4 puana yükselirken, Manisaspor 2. haftayı da puansız kapadı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Manisaspor deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise Adana demirspor'u konuk edecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral

Manisaspor: Emrullah Salk, Abdulkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Fahri Akyol (Dk. 46 Sebaihi), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Atiemwen (Dk. 76 Zahit Fındık), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Mehmet Enes Sığırcı), Meye, Perovic

Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu (Dk. 79 Ercan Yazıcı), Abdulkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ramazan Övünç, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 87 Samaras), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Chibuike (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Angan

Gol: Dk. 43 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hikmet Balioğlu, Dk. 40 Dimov, Dk. 87 Perovic (Manisaspor), Dk. 40 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45 Chibuike, Dk. 56 Angan, Dk. 82 Çağrı Ortakaya, Dk. 83 Ercan Yazıcı, Dk. 84 Furkan Köse (Samsunspor)